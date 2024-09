Spacca il vetro col tombino Tentato furto condannato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024)con rito abbreviato a 8 mesi, e a una multa di 146 euro, percon rottura di una vetrina. Assolto dall’accusa di porto abusivo d’armi. È il verdetto emesso dal giudice Francesca Piergallini per un georgiano di 39 anni con molti precedenti per reati contro il patrimonio. L’uomo aveva sfondato la vetrina di un negozio etnico in via Emilia all’Angelo, ma una vicina lo aveva notato e aveva chiamato la questura. Durante la perquisizione personale, era stato trovato con una torcia elettrica di piccole dimensioni, sottoposta a sequestro. L’allarme è scattato il 2 settembre alle 7 del mattino, quando alla polizia è arrivata la chiamata di una residente che riferiva di aver sentito rumori di vetri infranti dalla strada e di aver visto, affacciandosi, un soggetto che tentava di entrare in un esercizio commerciale.