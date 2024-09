Referendum cittadinanza il boom di firme manda in tilt il sito del ministero E il Pd deposita la sua proposta di legge alla Camera

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il Partito democratico hato unadiper introdurre lo ius soli e lo ius scholae e riformare i criteri per ottenere la. Il provvedimento, che vede come prima firmataria la deputata Ouidad Bakkali, prevede l’introduzione dello ius soli «richiedendo un anno di residenza legale per uno dei due genitori» e dello ius scholae «per i bambini che hanno fatto ingresso in Italia entro i 12 anni e che abbiano frequentato la scuola per 5 anni». In questo computo, precisa la deputata dem all’Ansa, «si inserisce anche la scuola dell’infanzia». Ladidel Pd propone inoltre di ridurre da 10 a 5 gli anni di residenza continuativi richiesti per fare dodi, allineando così l’Italia alle regole in vigore nella maggior parte degli Stati europei.