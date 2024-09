New York oggi nel vivo missione Meloni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 23 settembre 2024) 9.15 Entranelladella premiera New, in occasione della 79esima Assemblea Generale Onu. Ieri gli incontri con gli Ad di GoogleAlphabet, Motorola e Open AI, che hanno espresso interesse a investire in Italia, riferiscono fonti italiane. Nel pomeriggioparlerà al Vertice del Futuro. Intervento focalizzato su Intelligenza artificiale, Piano Mattei, Africa e riforma dell'Onu.E in serata verrà premiata alla cerimonia Global Citizen Award da Elon Musk, che con Starlink potrebbe investire in Italia.