Medvedev-Shelton oggi in tv | orario canale e diretta streaming Laver Cup 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) Daniilse la vedrà contro Bennel primo singolare della terza giornata diCup, il torneo giunto alla settima edizione che contrappone la squadra dell’Europa a quella del Resto del Mondo. In questi primi anni di carriera il giovane fenomeno spagnolo è sempre arrivato spompato o con qualche infortunio ai finali di stagione. Il fatto che non sia ancora riuscito a giocare le ATP Finals ne sono una dimostrazione. La storia, però, appare diversa quest’anno. Dopo la clamorosa finale agli US Open, Carlos ha giocato alla grande in Coppa Davis e anche ieri ha offerto un’ottima prestazione contro, dall’altro lato della rete, c’è il finalista degli US Open Taylor Fritz, anche lui in gran forma. PROGRAMMA E COPERTURA TV RISULTATI E CLASSIFICA MONTEPREMI REGOLAMENTOscenderanno in campo(domenica 22 settembre).