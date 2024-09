LIVE – Inter-Milan Women 0-0 ancora tutto bloccato all’intervallo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 22 settembre 2024)è l’incontro valido per la terza giornata del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 15.45, si gioca all’Arena Civica Gianni Brera dio.0-0 FINISCE IL PRIMO TEMPO 47? Magull tenta una delle sue specialità: dal limite dell’area calcia la punizione direttamente in porta. Il suo destro è velenoso ma termina alla destra del portiere rossonero 46? Csiszar avanza verso l’area di rigore e la difesa delè costretta a fermarla con un fallo: punizione conquistata da un’ottima posizione! 45? L’arbitro assegna due minuti di recupero 40? Resta a terra Piga, che ha subito il colpo proprio nel contrastare il tiro di Merlo 39? Azione prolungata dell’con Merlo che entra in area e salta bene Soffia.