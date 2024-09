Il sindaco di Pavia rompe il silenzio sulla nuova palestra del Cairoli nel cortile storico | Impossibile bloccare i lavori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024), 22 settembre 2024 – Tirato in ballo più volte da chi voleva sapere come ilvalutasse ladel liceoe sperava in uno stop ai, Michele Lissia ha fatto chiarezza: “La principale opzione da me considerata,o revocare iavrebbe comportato irragionevoli e significativi rischi legali ed economici, sia per l’amministrazione comunale che per l’intera collettività”. Il via al progetto è stato dato l’anno scorso: “Non ho condiviso quell’atto - ha aggiunto Lissia -, m oggi revocarlo potrebbe aprire un contenzioso con l’impresa che ha vinto la gara d’appalto e con la Provincia, che ha appaltato quei. Il mio obiettivo quindi resta quello di tutelare il patrimoniodi palazzo Olevano. Il recente danno arrecato ai capitelli d’ingresso è un segnale che richiede massima attenzione”.