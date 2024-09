Fabo non pervenuta a Livorno Avventura in Supercoppa già finita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024)Montecatini 58 Liofilchem Roseto 76MONTECATINI: Benites 6, Chiera 8, Mastrangelo 8, Arrigoni 10, Klyuchnyk 6; Dell’Uomo 9, Trapani 5, Sgobba 4, Fernandez Lang 2, Natali, Giannozzi, Aminti. All. Barsotti LIOFILCHEM ROSETO: Durante 6, Guaiana 8, Aukstikalnis 13, Sacchetti 19, Tsetseroukou 9; Traini 6, Donadoni 6, Pastore 5, Dellosto 4, Zanier, Tiberti ne. All. Gramenzi Arbitri: Suriano e Caneva Parziali: 13-21, 24-42, 41-59 Il secondo capitolo della sfida fraHerons Montecatini e Liofilchem Roseto non finisce come il primo. In una gara che per lunghi tratti ha ricordato la semifinale di Coppa Italia del marzo scorso, con i biancoblù avanti e gli aironi costretti ad inseguire, gli uomini di coach Gramenzi fanno la voce grossa e finiscono per prevalere nettamente. Nessuna rimonta rossoblù stavolta, anzi.