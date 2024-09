CMD per la mobilità | trent’anni di storia italiana Soluzioni innovative nel rispetto dell’ambiente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Un’eccellenza del Made in Italy. CMD, azienda di San Nicola La Strada (Caserta), da oltre 30 anni, progetta e realizza motori ecomplesse ’taylormade’ per l’industria automobilistica, nautica e aeronautica, facendo della tutela(dal 2021 presenta volontariamente il bilancio di sostenibilità) e dell’impegno sociale, il suo punto di forza. "La nostra mission – spiega infatti, il Ceo dell’azienda la cui sede legale e impianti produttivi si trovano ad Atella (Potenza), Mariano Negri – è innovare per migliorare il mondo in cui viviamo: la risorsa più importante che abbiamo e che lasceremo a chi verrà dopo di noi". Forte di questo background, CMD presenta al Salone Nautico di Genova (presso lo stand FNM Hybrid) Blue Energy e Blue Hybrid System.