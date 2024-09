Rotta balcanica gli abusi della polizia bulgara sui volontari Italiani al confine con la Turchia Abbiamo trovato decine di migranti morti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Da quando nel 2022 entrare in Grecia è diventato sempre più complicato, il flusso diche passa dallasi è diretto verso la Bulgaria, verso unche è diventato sempre più violento. Su quel, a giugno dell’anno scorso sono arrivati anche idel Collettivo Rotte balcaniche Alto vicentino. Inizialmente per dare sostegno alle migliaia di, per lo più siriani, che affollano il campo di Harmanli, a 50 chilometri dalturco, tra i più grandi campi del Paese (1.700 persone a gennaio 2024) e già noto per le dure condizioni di vita. Ben presto, racconta Giovanni Marenda del Collettivo, “ci siamo attivati con un progetto chechiamato ‘Safe line‘ per soccorrere persone in emergenza bloccate nei boschi lungo il”.