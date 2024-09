Scoperta piantagione | 240 chili di cannabis

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024)una maxidi marijuana lungo le rive del Ticino in territorio di Besate. Si tratta di 57 piante dialte circa due metri e mezzo per un quantitativo complessivo di 240di. Gli arbusti (nella foto) erano nascosti da una fitta vegetazione, in una zona difficilmente raggiungibile a piedi, e irrigati da un sistema automatizzato alimentato da pannelli solari. Laillegale è statadai militari del comando provinciale della guardia di finanza di Milano e del reparto operativo aeronavale di Como nel corso di un’operazione contro i reati legati al traffico di sostanze stupefacenti. Le piante sono state individuate grazie al controllo aereo effettuato dalla sezione delle fiamme gialle di Varese. Una volta individuata l’area, per raggiungerla è stato necessario il supporto dei vigili del fuoco intervenuti con dei gommoni.