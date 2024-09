Lecce-Parma Gotti | Stiamo crescendo giorno dopo giorno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) “Ilè la prima squadra con la difesa a quattro che affrontiamo dall’inizio del campionato, questo avrà il suo impatto sul modo in cui interpreteremo la partita. Ilnumericamente ha il nostro stesso sistema di gioco, ma con a trame di gioco e caratteristiche diverse e con alcune analogie”. Lo ha detto l’allenatore del, Luca, alla vigilia del match contro il: “Ho la sensazione che. Guardo l’avversario, ma prima di tutto però guardiamo in casa nostra. Ilè una squadra che gioca con entusiasmo e leggerezza. Potevano fare più punti, sono stati sfortunati”. E ancora: “I nostri dati sono impietosi, siamo ultimi come percentuale di realizzazione in confeonto alle occasioni create. Sto cercando di innescare un processo legato alla fiducia”.: “” SportFace.