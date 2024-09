Teo Teocoli in scena per lo speciale Capodanno a Brescia | Tutto Teo al Teatro Clerici

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il 31 dicembre, Teosarà protagonista dello spettacolo “Teo” al(ex GranMorato) di, per un evento diimperdibile. Accompagnato dalla band Doctorbeat,porterà sul palco un one man show unico, ricco di gag, imitazioni e sketch indimenticabili, per circa tre ore di puro divertimento. Biglietti e informazioni per il: I biglietti per lo spettacolo sono già disponibili sui circuiti Ticketmaster e Ticketone, con prezzi a partire da 54€ (Poltrona) fino a 72€ (Poltronissima), inclusi brindisi e rinfresco di mezzanotte. L’evento inizierà intorno alle 22:30 e continuerà fino a oltre la mezzanotte, con il tradizionale countdown dal palco e il brindisi insieme al pubblico.