Siparietto Acerbi-Haaland il difensore | Gli ho chiesto la maglia ma…

(Di giovedì 19 settembre 2024) Una battaglia in campo e poi una risata al termine della partita. Così è andata tra Francescoed Ervingin Manchester City-Inter. Il duello tra ilnerazzurro e il forte attaccante norvegese era tra i più attesi di questa sfida di Champions League e si è chiuso con un simpaticotra i due catturato dalle telecamere al fischio finale.sembra dire alitaliano “La vuoi la?” mimando il gesto di essere stato trattenuto spesso nel corso del match.se la ride con l’avversario e poi scrive su Instagram: “Gli hola, ma non me l’ha voluta dare. Si scherza”., il: “Gli hola, ma” SportFace.