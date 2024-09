Mercato auto Europa agosto da dimenticare | vendite a -165% Male le auto elettriche

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024)complicato per l’inoccidentale, con numeri che certificano un calo dellepiuttosto accentuato nell’Unione Europea, nei paesi Efta e in Gran Bretagna: -16,5%(-18,3% nella sola UE). Un risultato che assottiglia la crescita nei primi otto mesi dell’anno, ora ferma al +1,7%, che diventa +1,4% se si prende in considerazione la sola Unione Europea. La prospettiva cambia, tuttavia, se si confrontano questi risultati con quelli pre-covid: in questo caso, nel cumulato gennaio-rispetto al 2019 manca all’appello un’su cinque (-20 per cento). A tradire sono stati i principali mercati del vecchio continente. In primis la Germania, la cui crisi pesa più degli altri sul consuntivo finale: -27,8%. Ma anche altre piazze hanno dato il loro contributo, in negativo: la Francia ha perso il 24,3%, l’Italia il 13,4% e la Spagna il 6,5%.