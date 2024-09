Totò Schillaci è morto | il tumore e la polmonite le drammatiche ultime ore dell' eroe di Italia ' 90

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) E', l'dei Mondiali di90. L'ex bomber di Messina, Juventus, Inter e Nazionale non ce l'ha fatta, ha lottato e alla fine ad avere la meglio è stata la malattia, quella che pensava di aver sconfitto con i due interventi per unal colon del quale soffriva da tempo. Le sue condizioni sono peggiorate nellesettimane, fino al ricovero nel reparto di pneumologia'opsedale Civico di Palermo sabato 7 settembre, a seguito di un peggioramento generale. Il suo stato di salute, seppur grave, inizialmente era stabile e sotto controllo controllato da un equipe di medici continuamente notte e giorno. Un quadro clinico che ha da subito preoccupato i suoi tifosi e fan che si sono recati nel complesso ospedaliero per dare il loro sostegno al 59enne ex centravanti.