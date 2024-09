Come sono esplosi migliaia di cercapersone e cosa c’era davvero dentro o forse non c’era

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Si sta ancora indagando sull’one simultanea di centinaia diin quello che si ritiene sia stato un attacco organizzato e compiuto da Israele contro membri di Hezbollah. In seguito a questo attacco senza precedenti, secondo il ministero della Salute libanese quasi 3mila personestate ferite e almeno 11state uccise. Iapparecchi elettronici capaci di ricevere brevi messaggi. Considerati gli antenati dei cellulari, erano molto diffusi negli anni Ottanta e Novanta. Con l’avvento dei telefonini prima e degli smartphone poi, questi apparecchiandati in pensione. Proprio per questo Hezbollah ha deciso di usarli per le comunicazioni fra i suoi membri perché li ritiene non rintracciabili da Israele. Il gruppo radicale aveva quindi fornito circa 5milaai suoi membri.