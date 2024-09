Una festa per il nuovo mezzo con volontari e dipendenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Unaper inaugurare la nuova ambulanza della croce Azzurra destinata al primo soccorso quella che si è svolta nel parco di Villa Falconi, con tanto di Santa Messa celebrata dal parroco don Robert. All’iniziativa promossa dalla Croce Azzurra si sono ritrovati tanti militi, con divisa d’ordinanza, e il sindaco di Monte Urano, Andrea Leoni in quanto la Pubblica Assistenza da tempo unisce le due città di Sant’Elpidio a Mare che Monte Urano. Una cerimonia semplice ma comunque molto sentita in cui non sono mancati i ringraziamenti da parte del presidente della Croce Azzurra, Roberto Mazzoni "al Consiglio di Amministrazione della Pubblica Assistenza, ai, a don Robert, alla nuova amministrazione di Monte Urano per la partecipazione e la collaborazione e grazie ai soci fondatori che hanno raccontato la loro ultratrennale esperienza da".