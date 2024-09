Grande Fratello 18 riassunto prima puntata | ingressi squalifica e nomination

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 17 settembre 2024) Si sono ufficialmente accesi i riflettori sulla nuova casa del, che ha aperto la sua famosa porta rossa lunedì 16 settembre in un’attesissima. Un’aria di novità che si è respirata fin dalle battute iniziali del reality show, che ha visto il mattatore Alfonso Signorini impegnato nella presentazione della nuova postazione per il pubblico all’esterno e dello studio poco distante. Per lavolta nella storia del programma infatti, la sede del “Villaggio GF” si è spostata direttamente nel Parco di Veio a Roma Nord. Ad accogliere il presentatore ci ha pensato una brillante Cesara Buonamici, che ha poi scherzato sull’arrivo della sua compagna di avventura. Tra fragorosi applausi, ha fatto il suo arrivo in scena Beatrice Luzzi, pronta a riservare commenti taglienti e curiosità in veste di opinionista.