Da occupabile a disperato La denuncia di un 53enne di Ercolano | Corsi truffa e niente lavoro così il governo mi ha ridotto alla fame

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) A un anno dal via, il Supporto formazione e(Sfl), l’indennità da 350 euro al mese per gli “occupabili” che seguonodi formazione o altra politica attiva, ha registrato 96 mila domande accolte, un terzo della platea prevista dal. Ma non si conoscono le ragioni di quelle respinte, i dati sulla formazione effettivamente erogata, né quante persone hanno davvero trovato un. Il, ormai lo sappiamo, nasconde i risultati delle misure che hanno sostituito il Reddito di cittadinanza. Quello che gli sarà più difficile nascondere è la disperazione di chi ha aderito a queste misure e un anno dopo si ritrova a fare lacoltivando pensieri bui. “Ormai non ho piùda perdere”, avverte Nunzio Valente, 53 anni di