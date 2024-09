Rottamazione quater | ultima scadenza per la quinta rata fissata al 23 settembre

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 16 settembre 2024) Laè uno degli strumenti più discussi e utilizzati per la gestione delle cartelle esattoriali: offre ai contribuenti la possibilità di saldare i propri debiti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il tutto però a condizioni agevolate, ossia senza dover pagare interessi di mora e sanzioni. Il 2024 ha visto una proroga delle scadenze, e la, precedentementeal 15, ha ora come termine ultimo il 23, cos’è Laè una forma di definizione agevolata delle cartelle esattoriali che consente ai contribuenti di estinguere i debiti con il fisco pagando solo l’importo residuo del capitale, senza interessi di mora, sanzioni e aggi di riscossione. Iniziata nel 2023, questa misura rientra nel piano di sanatoria fiscale previsto dal Governo, che ha previsto una rateizzazione del debito in più tranche.