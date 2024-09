Valentina Ferragni il look al matrimonio di Veronica Ferraro ispirato a un famoso film

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 14 settembre 2024) Ildi, che si è svolto il 12 settembre a Santa Maria Hoé, in provincia di Lecco, a Villa Semenza, ha visto la presenza di molti vip, dall’amica del cuore Chiaraa grandi cantanti italiani come Annalisa, Emma e Tananai. Il clanera presente al completo: oltre a Chiara c’eranoe il fidanzato, Francesca e il marito e l’onnipresente mamma Marina Di Guardo. E tutte si sono date da fare a fotografare ogni angolo della location, ogni momento dell’evento. Non sono mancati scatti degli outfit, tutti in stile minimal, in raso o seta, splendidi slip dress che s’intonavano alla ricca architettura floreale.