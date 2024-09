Roma arrestato nuovamente poche ore dopo la scarcerazione

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un uomo, appena scarcerato per furto, torna a delinquere e viene fermato dalla polizia. Un uomo, scarceratoore prima dal Gip, è statodalla polizia per furto. L’episodio è avvenuto in via del Tritone, dove il personale di sicurezza di un noto esercizio commerciale ha notato l’uomo, uno straniero, mentre nascondeva della merce sotto la giacca e si dava alla fuga in direzione Piazza di Spagna. Gli agenti della Sezione Volanti, impegnati in un pattugliamento nella zona, sono prontamente intervenuti e lo hanno fermato. Gli stessi poliziotti lo hanno riconosciuto come la persona che, quella mattina, aveva sostenuto l’udienza di convalida per un altro furto, avvenuto lunedì scorso ai danni di un commerciante di Lido di Ostia. Nonostante la recente, l’uomo è stato