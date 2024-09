Meloni vede solo cospirazioni | ogni giorno una nuova congiura

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 12 settembre 2024) In origine era la magistratura (comunista) contro Silvio Berlusconi. Oggi, invece, il complotto si è allargato ma nel mirino ci sono sempre le destre. Che si sentono accerchiate. E così la presidente del Consiglio, Giorgia, non può star tranquilla neanche a Palazzo Chigi, arrivando a non fidarsi nemmeno dei poliziotti. La lunga estate del governo si chiude con un altro complotto ventilato dalla maggioranza. Si è partiti con Ariannae dopo il caso Boccia-Sangiuliano si è arrivati alle presunte spie a Palazzo Chigi. I complotti in serie ai danni di& C. Un complotto della magistratura, comunque, non manca mai. E proprio da qui si è ripartiti in estate, quando Alessandro Sallusti, sul Giornale, ha invocato lo spettro di un’indagine a carico della sorella della presidente del Consiglio, per traffico di influenze.