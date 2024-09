Le api tornano sul tetto del Ministero | Lollobrigida dichiara guerra alle vespe orientalis

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) "Questa mattina dall'alba, con il presidente della Fai, Federazione Apicoltori Italiani, siamo a dar vita nuovamente all'alveare. Questo apiario straordinario oggi è tornato a vivere, ovviamente non sono mancati già i primi attacchi di questi aggressori che quando è possibile vengono eliminati perché si nutrono delle api e cercano di distruggere l'apiario". È quanto afferma il ministro dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Francescoin un video, diffuso su Fb, che lo ritrae sulla terrazza del Masaf insieme al presidente Fai Raffaele Cirone, davanti all'apiario tricolore. L'apiario delè stato in attività per 16 mesi e l'iniziativa di oggi che vuole sensibilizzareaggressioni della vespa. "Questo non è un problema degli alveari deldell'Agricoltura ma è un problema degli apicoltori italiani ed europei" ha detto Cirone.