Katy Perry il nuovo singolo è I’m His He’s Mine

(Di giovedì 12 settembre 2024)pubblica ilI’m His,che anticipa l’album di inediti Questa notte la superstar globaleè stata tra le protagoniste indiscusse dell’ultima edizione degli MTV VMAs, dove ha ritirato il prestigioso premio Video Vanguard Award che celebra l’artista che si è distinto per i suoi video musicali e per il suo eccezionale contributo artistico. Durante la serata, l’artista californiana ha regalato al pubblico newyorkese una grandiosa performance che tra voli, ballerini ed effetti speciali ha ripercorso la sua carriera costellata da hit e ha presentato in anteprima l’inedita I’m His,, il brano disponibile da domani, venerdì 13 settembre, in tutti gli store digitali featuring la rapper americana Doechii.