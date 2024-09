Disoccupato col Rolex trovato con l’orologio da 300mila euro | È della mia famiglia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Con il suo orologio da più diavvolto in un fazzoletto, ha cercato di mischiarsi tra un gruppo di turisti per sottrarsi al controllo dei militariGuardia di finanza saliti sul treno alla stazione. Ma non è passato inosservato: così il passeggero, un italiano proveniente da Lugano e diretto a Milano Centrale, in viaggio su uncity, è stato controllato da finanzieri di Ponte Chiasso, che gli hannounDaytona Orange Sapphire con cassa e cinturino in oro, 36 zaffiri arancioni tempestanti la cassa e 8 diamanti all’interno del quadrante in madreperla bianco: valore 312mila. Avvicinato dai militari durante gli abituali controlli alla stazione internazionale di Chiasso, aveva inizialmente detto di non avere nessun valore al seguito.