Viaggio nel pianeta Uzbekistan Sogni miti e memoria del dopo Urss Mostra evento all’Hangar Bicocca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) "La? Per me è stabilità, è la bussola che orienta tutta la mia ricerca, più che mai necessaria in questi tempi". Saodat Ismailova, filmaker ed artista della prima generazione uzbeka dell’era post sovietica, vive e lavora fra Parigi e Tashkent. E a Milano presenta la sua primaantologica negli spazi (splendidi) di Pirelli Hangar. A See Under Our Tongue (da domani al 12 gennaio, ingresso libero) è un’immersione ipnotica fra video e installazioni, su temi come la natura e il rapporto con l’uomo, le tradizioni, i saperi ancestrali e la rappresentazione della femminilità. L’artista attinge a piene mani dal patrimonio sociopolitico culturale della sua terra d’origine, l’Asia centrale, evocando temi universali. E viene voglia, ad ascoltarla, di prendere un aereo e andare a visitare i luoghi che svela attraverso le sue opere.