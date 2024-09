Studente massacrato da tre nordafricani alla stazione di Milano video Ma il Corriere ci rassicura | il test è andato bene

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 11 settembre 2024) “Sono arrabbiato. E’ stato scioccante. Ora mi sono ripreso, anche se mi pesa che mi abbiano rubato l’orologio: era un regalo di mio papà, ci teneva molto”: lo ha detto alle pagine locali deldella Sera Simone L., il 19ennepugliese picchiato e rapinato da un gruppetto di ragazzigiovedì scorsofermata della metro dellaCentrale di, poco dopo l’arrivo in città per ununiversitario. Guarda ilda Mattino Cinque “Prima di arrivare ai tornelli, sono stato aggredito”, ha raccontato. “Sono stato colpito con un pugno alle spalle. Poi gli altri mi hanno bloccato contro il muro strappandomi l’orologio, la collanina d’oro, i vestiti, il carica batterie del telefono e il profumo che avevo nello zaino”. L’esame per entrarefacoltà di professioni sanitarie, sostenuto dopo la rapina, è: “L’ho passato. Sono contento.