È già tempo di Sbaracco Lo shopping a basso costo chiude la stagione estiva

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Dopo il successo delle prime edizioni torna lol’iniziativa chedefinitivamente lanelle attività commerciali di Saronno. Si tratta di un progetto arrivato ormai alla sua quinta edizione organizzato dal Duc Saronno (Distretto urbano del commercio) con Confcommercio Ascom Saronno su input dei commercianti e con grande apprezzamenti da parte dei clienti. Un’iniziativa tanto apprezzata da ottenere anche il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Lo, infatti, è proprio la possibilità di offrire in giornate concordate promozioni e sconti, sui prodotti della passatache sono rimasti in magazzino. Un’occasione per i clienti di fare dei buoni affare contando sulla qualità della proposta delle attività commerciali saronnesi.