Confcommercio Toscana 313mila euro per le imprese alluvionate

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Firenze, 11 settembre 2024 -ha consegnato oggi a oltre 200colpite dall'alluvione del novembre 2023 la seconda e ultima tranche del contributo da(fino a 4mila per singola azienda) erogato attraverso la Fondazione Giuseppe Orlando. Lebeneficiarie operano soprattutto nelle province di Firenze, Prato, Pisa e Pistoia: una loro rappresentanza ha partecipato oggi all'evento organizzato dall'associazione per la consegna, evento a cui ha presenziato anche una delegazione di sindaci e assessori dei comuni più colpiti. "Questi fondi, che si sommano a quelli statali e regionali - ha affermato il direttore dell'associazione, Franco Marinoni -, rappresentano un piccolo ma concreto segnale di sostegno da parte della, come ulteriore incentivo alla ripresa economica, nella speranza che il peggio sia ormai alle spalle".