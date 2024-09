Citadel | Diana Matilda De Angelis nell' adrenalinico trailer e il poster della serie spin-off

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il franchise creato dai fratelli Russo comincia a espandersi con l'arrivo del primo-off ambientato in Italia Prime Video ha diffuso in streaming ilufficiale e ildi, l'attesissima nuovaitaliana ambientata nel mondo di, prodotta da Cattleya - parte di ITV Studios - e Amazon MGM Studios, con la produzione esecutiva di AGBO dei Fratelli Russo. Protagonistanuovadi spionaggio èDeaffiancata da un cast internazionale che include Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Julia Piaton, Thekla Reuten, Giordana Faggiano, Daniele Paoloni, Bernhard Schütz e Filippo Nigro. Tutti i sei episodidebutteranno in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo il prossimo 10 ottobre.