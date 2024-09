Bustofolk 2024 torna il Festival delle tradizioni celtiche | quattro giorni tra musica danza e cultura Il programma

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Busto Arsizio (Varese), 11 settembre– Tutto pronto, a Busto Arsizio, per la XXIII Edizione di, organizzato dall’ Accademia danze Irlandesi Gens d’Ys. Ilprenderà il via giovedì 12 e si concluderà domenica 15 settembre. Un evento divenuto una tradizione, con undiche unisce, animerà, non solo il suggestivo Museo del Tessile, ma l’intera la cittadina in provincia di Varese. Con un ampio ventaglio di generili, ilpropone: quindici concerti live, spettacoli diGens d’Ys e il ritorno di Busto Tattoo con la partecipazione di otto Bande marcianti, provenienti da diverse nazioni europee.