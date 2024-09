Un' esplorazione del suono come materia attraverso opere coinvolgenti Fino al 15 settembre

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 10 settembre 2024) Milano, 9 set. (askanews) –a domenica 15il PAC Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano presenta Andante con moto, la personale di Liliana Moro che dopo una prima tappa tenutasi al Kunstmuseum Liechtenstein arriva nella citta d’origine dell’artista. Curata da Letizia Ragaglia e Diego Sileo, Andante con moto indaga nello specifico un aspetto fondamentale del lavoro di Liliana Moro, il, che viene evocato gia a partire dal titolo. Nel percorso espositivo ildiventa. Ledi Moro non sono fatte per essere contemplate, ma coinvolgono il pubblico e lo invitano a porsi in ascolto, chinarsi, girare attorno a uno spazio, alzare lo sguardo, camminare su vetri rotti.