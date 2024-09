Tutte nude e tutti nudi tranne il personale | tutto sulla crociera nudista

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 10 settembre 2024) Una delle ansie più ricorrenti per chi è in procinto di partire è cosa mettere in valigia: farà caldo, farà freddo, sarà meglio portarsi un paio di scarpe in più, avrò abbastanza t-shirt? Ma chi prenderà parte allaorganizzata da Bare Necessities, in collaborazione con la compagnia Norwegian Cruise Line, non avrà bisogno di rispondere a questo assillante interrogativo: in partenza da Miami il prossimo 3 febbraio 2025, infatti, laè riservata a soli ospitisti. Bare Necessities Tour & Travel, pressoché sconosciuta in Europa, è in realtà un nome affermato da almeno 30 anni che organizza viaggi dedicati proprio a chi pratica ilsmo, e ha da poco annunciato la BigBoat, che prevederà un tour di 11 giorni nei Caraibi a bordo della Norwegian Pearl, una nave che può ospitare 2394 passeggeri.