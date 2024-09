Qualificazioni Mondiali 2026 | l’Arabia Saudita di Roberto Mancini batte la Cina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 10 settembre 2024) Successo in rimonta e in inferiorità numerica perdia Dalian contro i padroni di casa dellaper 2-1, sfida valida per la seconda giornata delleasiatiche aidel. Cinesi avanti con l’autogol di Lajami al 14?, cinque minuti più tardi l’espulsione di Kanno per i sauditi. Nonostante ciò la nazionale guidata dal tecnico italiano reagisce e al 39? con Kadesh trova il pari. Nella ripresa, al 90? la rete decisiva perancora con Kadesh, che firma così la sua personale doppietta portando la squadra a quota 4 punti nel girone.dilaSportFace.