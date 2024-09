Case Green bonus per le famiglie in difficoltà | i nuovi incentivi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 10 settembre 2024) Il governo sta ragionando su una generale revisione delle agevolazioni fiscali concesse, in relazione alle opere edilizie. Ciò in vista della Manovra 2025. Come già spiegato, si dirà addio una volta per tutte alla strategia definita dei “a pioggia”. Spazio a un approccio integrato, come evidenziato dal Pniec, con una riforma delle detrazioni fiscali che andrà a superare l’attuale frammentazione. Da tenere in considerazione, eccome, la direttiva europea sulle, con taglio entro il 2030 del 16% dei consumi degli edifici residenziali. Ecco cosa cambierà per i soggetti in maggiorieconomiche., sconti maggiori Ci sarà un aumento delle detrazioni fiscali per lemeno abbienti, al fine di procedere a degli interventi strutturali che possano contribuire al rispetto delle direttive europee. Questo il piano del governo di Giorgia Meloni.