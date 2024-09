Luciano Spalletti esalta l’Italia | Squadra ‘maturissima’ Si trovano a occhi chiusi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024)ha sconfitto Israele per 2-1 e ha conquistato la seconda vittoria nella fase a gironi della Nations League 2024-2025, confermandosi così in testa alla classifica generale con sei punti e tre lunghezze di vantaggio nei confronti di Belgio e Israele. Dopo il successo ottenuto tre giorni fa contro la Francia a Parigi per 3-1, gli azzurri hanno saputo imporsi in una partita rognosa andata in scena sul campo neutro di Budapest e proseguono il percorso di rinascita dopo i fallimentari Europei.ha analizzato la prestazione ai microfoni della Rai: “ha fatto il suo in maniera splendida.