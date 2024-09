La più nuova delle truffe si chiama Money Mule In tanti ci cascano sperando nel colpo grosso che cambia la vita | vi è mai capitato? 

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 9 settembre 2024) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). È unaultime trovate, certamente tra le più redditizie, per le organizzazioni criminali. Si” e consente il trasferimento illecito di denaro grazie a un’offerta di lavoro fittizia che può arrivare tramite mail, oppure WhatsApp o Telegram. A lanciare l’allarme sono state numerose banche che hanno into i clienti a non rispondere mai a messaggi comparsi con falsi loghi di banche, finanziarie e società, per non rischiare di vedersi svuotato il conto corrente o, peggio, diventare complici inconsapevoli di clan che usano questo sistema soprattutto per il riciclaggio dei soldi.