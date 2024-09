Boccia-Sangiuliano | il rischio di cadere nel vortice dell' amore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Siamo tutti. In una tragica sequenza di obnubilamento, l', o il fantasma che prendiamo per tale, umilia, inebetisce, fa scambiare l'euforia con la felicità e fa ridere gli dèi («Dadi di Eros sono le follie e i tumulti», scriveva Anacreonte). Vi vediamo voialtri, tutti a sghignazzare e a inviarvi meme (basta, per pietà ), ma come ha fatto a essere così tonto, a me non sarebbe successo, ma perché ha scelto quella lì, la biondona tutta boccoli, con un sacco di denti e troppo trucco, bambola di porcellana come l'orrorifica Chucky, laureata all'Università telematica Pegaso. Pure classisti siete.