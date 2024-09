Binaghi ne ha per tutti | Sinner li ha messi in fila non ho visto Kyrgios Alcaraz? Alle Finals la resa dei conti E poi la battuta su Malagò

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) “Sono veramente contento, ancor più della vittoria degli Australian Open. Jannikli hain, non hoIn campo ha dato una lezione a”. Raggiante, orgoglioso e scatenato: questo è Angeloquando si presenta ai microfoni della sua tv, Supertennis, dopo che per la prima volta nella storia un italiano ha vinto gli Us Open. Per il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel è l’apice del trionfo, forse ancor più della Coppa Davis: completa una stagione di successi inediti per la racchetta azzurra, cominciata proprio a Malaga, passata per gli altri Slam, per le Olimpiadi e culminati con New York. Un evento per di più trasmesso in chiaro dalla televisione voluta dae gestita dalla Federazione. L’apoteosi.gonfia il petto e si coccola il campione che sta rivoluzionando la dimensione del tennis italiano.