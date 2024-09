Aerospacelab esempio per le aziende europee e italiane per il mercato Usa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 8 settembre 2024), azienda europea specializzata nella produzione di piccoli satelliti, ha annunciato il 5 settembre l’apertura del suo primo stabilimento produttivo negli Stati Uniti, situato a Torrance, in California. Questo passo segna un importante tentativo di espansione nelgovernativo statunitense, considerato tra i più redditizi a livello globale. L’obiettivo dell’azienda è ambizioso: portare il nuovo impianto di 3.300 metri quadrati a produrre due satelliti alla settimana, operando su un singolo turno di lavoro. Secondo Tina Ghataore, responsabile della strategia e delle entrate del gruppo, nonché ceo per il Nord America, le recenti mosse della Space Force e della Space development agency (Sda) degli Stati Uniti, volte a diversificare i loro fornitori, offrono interessanti opportunità per penetrare questo