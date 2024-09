Inquinamento da ozono estate da bollino rosso per Bergamo | è la peggiore in Lombardia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 7 settembre 2024) Il 7 settembre di ogni anno è la data in cui le Nazioni Unite celebrano la giornata mondiale per l’aria pulita. Nel sito istituzionale dell’organizzazione si rimarca come l’da polveri sottili sia responsabile, a livello globale, di un terzo delle morti da infarto e malattie respiratorie croniche, con una stima di 6,5 milioni di morti precoci all’anno, tenendo conto anche degli effetti dell’indoor. Osservati speciali di quest’anno sono però anche i cosiddetti ‘inquinanti climatici a vita breve’ (SLCP, Short Lived Climate Polluters), cioè quei gas climalteranti, diversi dalla CO2, che permangono in atmosfera per periodi più brevi della CO2. Un tema, questo degli SLCP, destinato a diventare sempre più rilevante, trattandosi di gas che determinano sia impatti sulla salute che sul clima.