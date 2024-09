Turisti da tutto il mondo sul lago Sold out pure con le vacanze brevi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) Tantie dail, ma toccata e fuga suldi Como. Lo dicono gli albergatori e gli addetti del settore ricettivo, lo certificano le statistiche. "Durante l’intero anno l’80% delle stanze della nostra struttura sono piene, per cinque o sei mesi registriamo ilesaurito, ma i nostri ospiti si fermano solo per un breve periodo", testimonia Enrico Crippa, uno dei veterani, fondatore e socio di una societĂ tramite cui gestisce un hotel storico, il Griso di Malgrate, che presto riceverĂil certificato di attivitĂ storica. "Quest’estate, per quanto ci riguarda, è andata benissimo – prosegue l’imprenditore del turismo –. Abbiamo fatto ilout e abbiamo uno dei tassi di occupazione piĂą alti. I clienti però soggiornano solo un paio di giorni". Succede anche altrove.