Macron il Renzi di Francia Pur di non mandare al governo la sinistra ha scelto un gollista

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) di Michele Sanfilippo Come volevasi dimostrare!ha prima giocato d’azzardo, indicendo elezioni con la speranza (fondata non so su cosa dato che, nel suo paese è, ormai, inviso a tutti) che, agitando lo spettro di una vittoria del Rassemblement National, fosse la sua coalizione a rappresentare la seconda forza del paese, in modo da vincere al ballottaggio. Poi dopo averle prevedibilmente perse, pur di nonalla, ha dato l’incarico di formare una Michel Barnier, un neoin politica da molti anni. È chiaro che un primo ministro come lui potrebbe formare solo undi centrodestra.