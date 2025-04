Davidemaggio.it - Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli si sposano

Stanno insieme da 9 anni e per, 50 anni lei e 34 lui, è arrivato il momento di coronare la loro unione: si. Ad annunciarlo è la stessa giornalista, ospite di Alessandro Cattelan a Hot Ones Italia su RaiPlay (nella puntata in uscita domani, venerdì 4 aprile):Dopo qualche giorno che ci siamo conosciuti gli ho chiesto di sposarci e fare un figlio. Avevo 41 anni e avevo fame di tempo, pensavo: ‘O adesso o mai più!’. Ma lui saggiamente mi ha risposto di no! A quel punto ne ho fatto una questione di orgoglio: ‘Non glielo chiederò più!’. Ho anche pensato che se non glielo avessi più chiesto sarebbe stato lui a farlo. Ma niente!dichiara la giudice di Ballando (e dal 9 maggio di Sognando Ballando con le Stelle) tra un’aletta di pollo (vegana) piccante e l’altra, ammettendo di essere tornata alla carica e questa volta ricevendo l’atteso sì:Dopo nove anni sono tornata all’attacco perché, compiuti i 50, volevo organizzare la mia vita.