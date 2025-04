Tvplay.it - Lobotka in un’altra Big per 32 milioni, la destinazione

Il centrocampista del Napoli Stanislavpotrebbe cambiare squadra. Una big europea ha messo nel mirino lo slovacco.Stanislavè il cuore portante del Napoli di Antonio Conte e il club azzurro sogna di portare a casa il quarto storico scudetto. Mancano otto giornate al termine e gli azzurri sono a 3 punti dall’Inter capolista ma il calendario è in fondo dalla parte del club partenopeo con il prossimo turno contro il Bologna che è l’unico grandissimo ostacolo per il club partenopeo.inBig per 32, la(Lapresse) TvPlayPoi 7 sfide contro squadre nella parte destra della classifica e Conte sogna l’impresa in una squadra rivoluzionata rispetto a quella che trionfò due anni fa e specialmente senza Kim, Osimhen e Kvaratskhelia, andato via a gennaio quest’ultimo.