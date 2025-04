Sinner l’ex preparatore Ferrara | La verità su caso Clostebol Ho sofferto per addio con Jannik

Leggi su .com

(Adnkronos) – Umbertotorna a parlare.diè stato responsabile, insieme al fisioterapista Giacomo Naldi, della contaminazione accidentale che è costata tre mesi di squalifica al tennista azzurro, dopo essere risultato positivo al: “Era giusto attendere la pronuncia degli organi competenti, che non mette in dubbio il mio operato. Ho subito un grave danno alla mia reputazione personale e professionale. Tutti hanno letto articoli o commenti che riportavano i fatti in maniera non conforme a quanto accertato dal Tribunale Indipendente con la sentenza del 19 agosto”, ha detto a La Gazzetta dello Sport. Nel 2024 Fontana portò a Indian Wells lo spray, il Trofodermin, che, insieme alla pomata, provocò la contaminazione che ha portato alla positività di: “Lo utilizzo da anni in quanto prescritto dal medico specialista quale farmaco di supporto per una patologia cronica.