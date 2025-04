Dailymilan.it - Milan-Fiorentina, novità da Milanello e Palladino ai microfoni

Raffaele, tecnico della: dopo il derby si va avanti, testa alla Viola.Archiviato il pareggio in Coppa Italia contro l’Inter, ilè tornato subito ad allenarsi per preparare la prossima sfida di campionato contro la, in programma sabato sera. I rossoneri vogliono proseguire il loro percorso positivo e consolidare la loro posizione in classifica, ma dovranno fare i conti con un avversario reduce da un’importante vittoria contro l’Atalanta.In vista del match contro i viola, ildovrà rinunciare a Jimenez, squalificato dopo essere stato schierato titolare nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Buone notizie, invece, per la mediana: Musah sarà nuovamente a disposizione dopo aver scontato la squalifica contro il Napoli, anche se nella sessione odierna di allenamento ha svolto un lavoro differenziato.