Lortica.it - Arezzo, nuova disciplina olimpica: il lancio della bottiglia in gelateria!

Leggi su Lortica.it

Se pensavate che la scena più pericolosa in unafosse un cono che cade per terra, preparatevi a ricredervi. Ad, tre ragazzi più un minorenne per rendere il tutto ancora più edificante, lo scorso primo di aprile , poco prima delle 19, allaYogorino, hanno trasformato una tranquilla serata a base di gelato in un film d’azione di serie B.L’obiettivo? Braccare un coetaneo che aveva avuto la brillante idea di rifugiarsi nel bagno del locale. E siccome le buone maniere non sono più di moda, i nostri eroi hanno deciso di seminare il panico tra i clienti, tra cui famiglie e bambini, costringendo persino il titolare ad armarsi di un coltello da cucina (per difendersi, non per affettare il gelato).Ma la ciliegina sulla torta – anzi, sulla coppetta – arriva con ildi una, che sfiora la testa di un neonato.