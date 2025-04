Inter-news.it - L’Inter blinda anche Berenbruch! Intesa sul rinnovo: ora cambia il futuro?

Leggi su Inter-news.it

continua a investire sui giovani del proprio settore giovanile. Dopo i rinnovi di Giacomo De Pieri, Matteo Lavelli e Matteo Spinaccè, il club nerazzurro ha in mano il nuovo contratto del gioiello Thomasper i prossimi anni. Poi qualeper lui?TO – Thomasè uno dei talenti più cristallini della squadra Primavera allenata da mister Andrea Ztta. Classe 2005, è pronto a legare il proprioai colori nerazzurri per i prossimi anni. La notizia è stata riportata dal giornalista Matteo Moretto su X.è un mediano moderno, dotato di grande intelligenza tattica e ottima qualità nella gestione del pallone. In questa stagione si è distinto come uno dei punti fermi della Primavera del, ma soprattutto ha avuto l’opportunità di esordire con la prima squadra.